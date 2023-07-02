Чернышов: «Зениту» надо выбираться из истории с Венделом с наименьшими потерями"
Известный российский специалист Андрей Чернышов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что 25-летний бразилец занимается поиском нового клуба.
«Если футболист хочет покинуть клуб, то тут ничего нельзя с этим поделать. Надо только найти ту команду, которая сможет заплатить «Зениту» необходимую компенсацию. Можно применить очень много санкций, чтобы вернуть полузащитника на землю: оштрафовать, посадить на скамейку, убрать из заявки. Но тут пострадают все, это вряд ли кому-то нужно. Сейчас «Зениту» надо выбираться с наименьшими потерями из данный истории. Ситуация не очень хорошая, но сейчас легионеры в нашей стране могут воспользоваться нынешней политической ситуацией», — приводит Betonmobile слова Чернышова.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
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