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2 июля, 23:27

Чернышов: «Зениту» надо выбираться из истории с Венделом с наименьшими потерями"

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный российский специалист Андрей Чернышов поделился мнением о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что 25-летний бразилец занимается поиском нового клуба.

«Если футболист хочет покинуть клуб, то тут ничего нельзя с этим поделать. Надо только найти ту команду, которая сможет заплатить «Зениту» необходимую компенсацию. Можно применить очень много санкций, чтобы вернуть полузащитника на землю: оштрафовать, посадить на скамейку, убрать из заявки. Но тут пострадают все, это вряд ли кому-то нужно. Сейчас «Зениту» надо выбираться с наименьшими потерями из данный истории. Ситуация не очень хорошая, но сейчас легионеры в нашей стране могут воспользоваться нынешней политической ситуацией», — приводит Betonmobile слова Чернышова.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-zenitu-nado-vyibiratsya-s-naimenshimi-poteryami-iz-istorii-s-vendelom
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