Transfermarkt: «Пари НН» подписал Тихого и Живоглядова

Защитники Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов подписали контракты с «Пари НН», сообщает Transfermarkt.

Оба игрока присоединились к команде в качестве свободных агентов и подписали соглашения до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 29-летний Живоглядов провел 21 матч за «Локомотив» и отметился 5 результативными передачами. На счету 30-летнего Тихого 10 игр за «Химки».