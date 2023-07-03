Transfermarkt: «Пари НН» подписал Тихого и Живоглядова
Защитники Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов подписали контракты с «Пари НН», сообщает Transfermarkt.
Оба игрока присоединились к команде в качестве свободных агентов и подписали соглашения до лета 2025 года.
В минувшем сезоне 29-летний Живоглядов провел 21 матч за «Локомотив» и отметился 5 результативными передачами. На счету 30-летнего Тихого 10 игр за «Химки».
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
|- : -
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