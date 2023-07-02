Бывший полузащитник «Зенита» Зазулин: «Ду Кейрос будет играть, только обидно, что вместо наших воспитанников»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о новичке команды, бразильском полузащитнике Ду Кейросе.

«Видно, что техничный. Будет получать игровую практику. Правда, немножко обидно, что даже при счете 3:0 в матчах чемпионата будут выпускать вот таких бразильцев, а не наших ребят. Например, если взять Мантуана, то скорость у него, конечно, приличная, а вот по «голове», я считаю, Козлов с Барановским лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Ду Кейрос прибыл в расположение «Зенита» из «Коринтианса» 23 июня. Футболист стал частью сделки по трансферу форварда Юри Алберто в бразильскую команду в январе 2023 года.

В субботу, 1 июля Ду Кейрос дебютировал за «Зенит» в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1). Бразилец вышел на поле в стартовом составе, отыграл 62 минуты и не отличился результативными действиями.