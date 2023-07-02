Бывший полузащитник «Зенита» Зазулин: «Ду Кейрос будет играть, только обидно, что вместо наших воспитанников»
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о новичке команды, бразильском полузащитнике Ду Кейросе.
«Видно, что техничный. Будет получать игровую практику. Правда, немножко обидно, что даже при счете 3:0 в матчах чемпионата будут выпускать вот таких бразильцев, а не наших ребят. Например, если взять Мантуана, то скорость у него, конечно, приличная, а вот по «голове», я считаю, Козлов с Барановским лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.
Ду Кейрос прибыл в расположение «Зенита» из «Коринтианса» 23 июня. Футболист стал частью сделки по трансферу форварда Юри Алберто в бразильскую команду в январе 2023 года.
В субботу, 1 июля Ду Кейрос дебютировал за «Зенит» в матче «Кубка PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1). Бразилец вышел на поле в стартовом составе, отыграл 62 минуты и не отличился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -