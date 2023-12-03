Еремин заявил, что с отсутствием Дивеева статистика ЦСКА по пропущенным мячам немного ухудшилась

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, порассуждал о проблемах армейцев в обороне, а также оценил комментаторский дебют своего клиента.

«Новости по восстановлению Дивеева? Все по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части. Сыграл ли фактор отсутствия Дивеева в том, что ЦСКА пропускает практически во всех матчах РПЛ? Если я скажу нет, то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя. Но против фактов не попрешь, видимо, отсутствие Игоря все равно сказывается. Как мне Дивеев в роли комментатора? Жизнь любого футболиста не должна ограничиваться только футболом. Надо себя пробовать в новых вещах. Тем более, когда такая возможность появляется. Я такие вещи только приветствую. Для первого раза у Игоря вышло хорошо», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита». На данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, он должен вернуться в строй в начале января.