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Сегодня, 10:26

Еремин заявил, что с отсутствием Дивеева статистика ЦСКА по пропущенным мячам немного ухудшилась

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, порассуждал о проблемах армейцев в обороне, а также оценил комментаторский дебют своего клиента.

«Новости по восстановлению Дивеева? Все по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части. Сыграл ли фактор отсутствия Дивеева в том, что ЦСКА пропускает практически во всех матчах РПЛ? Если я скажу нет, то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя. Но против фактов не попрешь, видимо, отсутствие Игоря все равно сказывается. Как мне Дивеев в роли комментатора? Жизнь любого футболиста не должна ограничиваться только футболом. Надо себя пробовать в новых вещах. Тем более, когда такая возможность появляется. Я такие вещи только приветствую. Для первого раза у Игоря вышло хорошо», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита». На данный момент он восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, он должен вернуться в строй в начале января.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-s-otsutstviem-igorya-statistika-cska-po-propushennym-myacham-nemnogo-ukhudshilas-311327/
Игорь Дивеев
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
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 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
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