Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников рассказал «СЭ» о симпатии к истории баскетболиста Денниса Родмана.

— У тебя несколько футболок с изображением баскетболиста Денниса Родмана. Он в целом необычный человек. Откуда такая симпатия?

— Посмотрел сериал «Последний танец». Особо баскетболом не увлекаюсь, но после просмотра этого сериала меня задела история Родмана, его стиль жизни, одежды. Мне нравится его манера игры, такая агрессивная. Он стильно одевается, делает яркие коллаборации.

В текущем сезоне 25-летний Черников провел 10 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пока не успел отметиться результативными действиями.

Родман выступал в НБА с 1986 по 2000 год в составе «Детройта», «Сан-Антонио», «Чикаго» и «Лейкерс». За свою карьеру он успел стать пятикратным чемпионом НБА.