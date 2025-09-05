Михаил Кержаков встретился с детьми из онкологического центра

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков посетил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что футболист пообщался с детьми, принял участие в мастер-классе по созданию именных браслетов и росписи плакатов, а также вручил юным болельщикам подарки от «Клуба добрых дел», в том числе игровую футболку «Зенита» с автографами игроков питерской команды. Кержаков отдельно заходил в палаты тех, кто не имел возможности поучаствовать в мастер-классе, и сделал фото со всеми желающими.

Всего на встрече побывали несколько десятков пациентов онкологического центра.