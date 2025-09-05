Литвинов: «Не слышал об интересе «Зенита» ни до, ни после продления контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Зенита».

Ранее об этом сообщил Иван Карпов.

«Не слышал ничего об интересе «Зенита» ни до, ни после продления контракта со «Спартаком». Медиа пишут эти новости, я ничего не знаю», — сказал Литвинов «СЭ».

2 сентября 24-летний игрок продлил контракт с красно-белыми до лета 2029 года.

Литвинов является воспитанником «Спартака». Он провел за московский клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.