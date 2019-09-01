Черевченко рассказал о кадровых проблемах «Арсенала» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от ЦСКА в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги (1:2) обратил внимание, что после травмы Георгия Костадинова у его команды возникла проблема в опорной зоне — новичок Роберт Бауэр снова появился только на замену. К тому же в следующем туре, после перерыва на международные встречи, с «Зенитом» не сыграют оба основных фланговых полузащитника — Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой.

— На данный момент у нас нет чистого опорника, — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. — Горан (Чаушич) — восьмой номер. Георгий (Костадионов) развязывал руки другим центральным полузащитникам. Что делать, будем выходить из ситуации.

Плюс появились проблемы на флангах: у Ломовицкого — четвертая желтая карточка, Лесовой не может сыграть с «Зенитом» по условиям контракта. Но еще много времени до матча.

— Что за травма у Чаушича? Есть прогноз по восстановлению?

— Не знаю — врачи занимаются. Говорят, может двояко быть — и пронесет, и затянется восстановление, к сожалению. Соберемся через два дня, будет более ясная картина.

— Немало игроков — Пантелеев и другие — совсем безвылазно осели на скамейке или получат шанс?

— Конечно, шанс у всех будет. Сыграли восемь туров. Сейчас в чемпионате с Кубком начнутся игры. А на сегодня тренерским штабом выбрали такой состав. (Артем Агапов)

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