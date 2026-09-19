Хет-трик Рафиньи принес «Барселоне» волевую победу над «Севильей»
«Барселона» на выезде обыграла «Севилью» в матче 7-го тура испанской Ла лиги — 3:1.
Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Отличился Юссуф Фофана, арендованный у «Милана».
Победу каталонцам принес хет-трик Рафиньи. 29-летний бразилец сравнял счет на 22-й минуте, вывел «Барселону» вперед на 52-й и забил свой третий мяч на 69-й. На его счету теперь 12 голов в 7 турах.
Рафинья стал третьим игроком в XXI веке c 10+ голами в 7 стартовых матчах сезона Ла лиги после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Барселона» одержала седьмую победу подряд на старте сезона и с 21 очком лидирует в Ла лиге. «Севилья» (13 очков) идет пятой в турнирной таблице.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.10
|00:00
|Алавес – Атлетико
|- : -
|11.10
|00:00
|Барселона – Хетафе
|- : -
|11.10
|00:00
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|00:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|00:00
|Леванте – Севилья
|- : -
|11.10
|00:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|11.10
|00:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|11.10
|00:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|00:00
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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