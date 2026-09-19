Хет-трик Рафиньи принес «Барселоне» волевую победу над «Севильей»

«Барселона» на выезде обыграла «Севилью» в матче 7-го тура испанской Ла лиги — 3:1.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Отличился Юссуф Фофана, арендованный у «Милана».

Победу каталонцам принес хет-трик Рафиньи. 29-летний бразилец сравнял счет на 22-й минуте, вывел «Барселону» вперед на 52-й и забил свой третий мяч на 69-й. На его счету теперь 12 голов в 7 турах.

Рафинья стал третьим игроком в XXI веке c 10+ голами в 7 стартовых матчах сезона Ла лиги после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Барселона» одержала седьмую победу подряд на старте сезона и с 21 очком лидирует в Ла лиге. «Севилья» (13 очков) идет пятой в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.

19 сентября, 22:00. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)

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