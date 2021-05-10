Черевченко получил желтую карточку в матче «Спартак» — «Химки»
19:54
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко получил желтую карточку в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Он был предупрежден за споры с арбитрами. После этого он просил успокоится своих коллег из столичного клуба.
После первого тайма «Химки» ведут 1:0. Единственный мяч забил Максим Глушенков, который был удален на 37-й минуте. Черевченко получил карточку именно после эпизода с удалением.
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