Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко получил желтую карточку в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Он был предупрежден за споры с арбитрами. После этого он просил успокоится своих коллег из столичного клуба.

После первого тайма «Химки» ведут 1:0. Единственный мяч забил Максим Глушенков, который был удален на 37-й минуте. Черевченко получил карточку именно после эпизода с удалением.