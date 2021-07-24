Дриусси не попал в заявку «Зенита» на матч с «Химками»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не попал в заявку команды на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок».
Ранее стало известно, что 25-летний аргентинец покинет российский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в МЛС.
23 июля форвард написал прощальное письмо перед уходом и попросил прощения у главного тренера «Зенита» Сергея Семака за резкие высказывания.
Дриусси выступал за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за клуб 22 матча, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Матч «Химки» — «Зенит» состоится сегодня, 24 июля, в Подмосковье. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени. Ранее стали известны составы команд.
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