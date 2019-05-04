Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) подчеркнул, что эта игра не была для него осбенной.

При этом экс-защитник и тренер железнодорожников не раскрыл, получил ли каике-то поздравления от "Зенита" – победа туляков над "Локо" позволила питерцам досрочно выиграть чемпионат.

– Для нас нет особенных игр. Мы готовимся к каждому сопернику по-разному. Нормально, тихо и спокойно готовились к этой игре, – сказал Черевченко.

– Из "Зенита" не звонили с поздравлениями и благодарностью?

– (Улыбается.) Нас поздравили. Наше руководство. (Артем Агапов) ​