Черевченко назвал характер травмы Глушакова

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о травме полузащитника команды Дениса Глушакова, который получил повреждение в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Как я и говорил, легко сегодня не было. «Тамбов» просто так очки не раздает. Смотрели их игру с ЦСКА. Сегодняшняя игра показала, что команда выстроенная, знает, что делать на поле и старается играть на победу.

— Что с Денисом Глушаковым?

— Что-то с боковыми связками. Небольшое растяжение.

— Есть ли претензии к самоотдаче команды в первом тайме? Как оцените игру Глушенкова?

— К самоотдаче претензий нет. Да, были ошибки, но такое бывает. Плюс, поле не позволяло играть в быстрый футбол. К Глушенкову претензий тоже нет.

— С чем связана замена Кухарчука в перерыве?

— Мы посовещались и решили поменять его на Глушенкова. Тем более, Максим набрал хорошую форму и физически хорошо готов. Сегодняшняя игра показала, что у него есть уровень.

— Владислав Безбородов дважды прервал выходы вашей команды один на один. Есть ли вопросы к судейству?

— У меня к судейству никогда вопросов нет.

— Слухи по поводу интереса «Кайрата» к вам — правда?

— Я главный тренер «Химок».

(Владимир Пушкарев)