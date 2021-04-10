Черевченко назвал характер травмы Глушакова
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о травме полузащитника команды Дениса Глушакова, который получил повреждение в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
— Как я и говорил, легко сегодня не было. «Тамбов» просто так очки не раздает. Смотрели их игру с ЦСКА. Сегодняшняя игра показала, что команда выстроенная, знает, что делать на поле и старается играть на победу.
— Что с Денисом Глушаковым?
— Что-то с боковыми связками. Небольшое растяжение.
— Есть ли претензии к самоотдаче команды в первом тайме? Как оцените игру Глушенкова?
— К самоотдаче претензий нет. Да, были ошибки, но такое бывает. Плюс, поле не позволяло играть в быстрый футбол. К Глушенкову претензий тоже нет.
— С чем связана замена Кухарчука в перерыве?
— Мы посовещались и решили поменять его на Глушенкова. Тем более, Максим набрал хорошую форму и физически хорошо готов. Сегодняшняя игра показала, что у него есть уровень.
— Владислав Безбородов дважды прервал выходы вашей команды один на один. Есть ли вопросы к судейству?
— У меня к судейству никогда вопросов нет.
— Слухи по поводу интереса «Кайрата» к вам — правда?
— Я главный тренер «Химок».
(Владимир Пушкарев)
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