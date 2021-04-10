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Стукалов объяснил, почему решил возглавить «Уфу»

16:23
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Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов перед матчем 25-го тура РПЛ в интервью «Матч Премьер» рассказал о своем назначении.

— Многие болельщики в соцсетях считают, что ваше назначение — это признание клуба в том, что команда готовы к вылету в ФНЛ уже сейчас.

— Какие болельщики?

— Уфимские.

— Думаю, что настоящие болельщики верят в нас. Мы тоже верим.

— Почему решили возглавить «Уфу»?

— Второй раз Шамиль Камилович выходил на меня. Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это все-таки РПЛ, поэтому я принял такое решение.

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