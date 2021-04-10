Стукалов объяснил, почему решил возглавить «Уфу»
Новый главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов перед матчем 25-го тура РПЛ в интервью «Матч Премьер» рассказал о своем назначении.
— Многие болельщики в соцсетях считают, что ваше назначение — это признание клуба в том, что команда готовы к вылету в ФНЛ уже сейчас.
— Какие болельщики?
— Уфимские.
— Думаю, что настоящие болельщики верят в нас. Мы тоже верим.
— Почему решили возглавить «Уфу»?
— Второй раз Шамиль Камилович выходил на меня. Это интересный проект для меня как для молодого тренера. Это все-таки РПЛ, поэтому я принял такое решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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