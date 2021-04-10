Министр спорта МО: «Надеюсь, у Глушакова ничего серьезного, он нам очень нужен в матче с «Ахматом»
Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков прокомментировал победу «Химок» в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
«Тяжелая игра получилась. «Тамбов» особо не атаковал, но прорывать их оборонительные порядки было трудно. Конечно, надо было забивать больше, но счет на табло, сегодня было непросто. Свои многие моменты не использовали, счет мог быть гораздо крупнее. Сейчас беспокойство вызывает травма Дениса Глушакова, будем смотреть, что с ним. Он нам на «Ахмат» очень нужен. Пока информации по нему нет, но будем надеяться, что травма несерьезная», — сказал Терюшков «СЭ».
Также Терюшков оценил игру полузащитника Максима Глушенкова.
«Максим вышел на замену, мы и надеялись на такую игру в его исполнении. Надеюсь, в следующих матчах буем все чаще видеть его в стартовом составе. К сожалению, не засчитали его гол, было красиво, но он чуть-чуть в офсайд попал. У Глушенкова еще все только впереди», — добавил Терюшков.
Следующий матч Тинькофф РПЛ «Химки» проведут в гостях против грозненского «Ахмата». Встреча запланирована на 17 апреля в 14:00 по московскому времени.
(Сергей Федоров)
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