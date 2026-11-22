Лещенко назвал защитника «Динамо» Осипенко самым интеллигентным игроком РПЛ

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об удалении защитника бело-голубых Максима Осипенко в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

«Не виню Осипенко за этот эпизод. Он случайно попал по Кордобе. Максим не грубый игрок — самый интеллигентный игрок в российском футболе. Он умница, ведет команду вперед. Думаю, он защитник номер один в РПЛ», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую строчку.