«Элементарная ошибка Дивеева! Игра Мантуана — цирк какой-то. Это тень «Зенита»!» Орлов — о матче в Казани

Комментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» в Казани (1:3).

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)

— Что тут сказать... В субботу питерские болельщики увидели не «Зенит», а лишь его тень! Ну что это за игра? Команда просто оказалась не готова к матчу против «Рубина».

Я в недоумении. Не знаю, рассказывали ли тренеры футболистам о том, как далеко бросает ауты Самошников. Что за беспечность, что за апатия в действиях защитников гостей в эпизоде со вторым голом? Кто опекал Вуячича? Неужели в «Зените» не разбирали этот козырь казанцев?

Мне жаль Москвичева! Вратарь провел сильный матч, а партнеры ему просто не помогли. Отразил пенальти, совершил прекрасный сейв. Но что произошло дальше? Бабаев опережает троих соперников и добивает мяч в сетку! Почему игрок «Рубина» оказался быстрее всех?! Откуда такая заторможенность? Не хватает дерзости, уверенности в себе.

Опять большие вопросы к Мантуану. В обороне он и прежде был не слишком надежен, но хотя бы впереди приносил пользу. А теперь и этого нет! Где проходы, где прострелы? Увы, бразилец выглядит все хуже и хуже от матча к матчу. Разве это не видно? Очень низкий КПД и сзади, и в атаке. Почему же тогда он попадает в стартовый состав?

В перерыве Семак снял с игры Дивеева и выпустил Вегу. И аргентинец добавил остроты, неплохо подключался к атакам. Так почему же не поставить его с первых минут?

Дивеев-то совсем не попал в игру! Ну что он натворил в эпизоде с пенальти? Это же элементарная ошибка! Посмотрите, как он располагался, когда атаковал Бабаев. Почему не стоял вполоборота?! Это же азы. Неправильное положение ног у защитника! Бабаев убрал его на финте, прокинул мяч, и зенитовец сфолил... Поставил, что называется, шлагбаум. А если бы Игорь стоял вполоборота к хавбеку хозяев, то стартовал бы одновременно с ним. Но он замер на прямых ногах. Как столб...

Ребята, не многовато ли вы пропускаете?! Три от «Рубина» (а ведь был еще и четвертый мяч из офсайда), два от «Ростова», еще раньше — два от «Ахмата». Семаку нужно что-то делать с обороной. Руководствоваться спортивным принципом. И тут мы опять возвращаемся к фигуре Мантуана. Извините, но его нынешняя игра — просто цирк какой-то... Он ведь уже и в скорости никого не превосходит. Надо искать другие варианты, кардинально что-то менять. Сзади катастрофа какая-то!

Слабый матч в исполнении Барриоса. Вендел вышел на замену — и что показал? Получил желтую карточку и теперь пропустит важную встречу с ЦСКА. А помните, я вам не так давно говорил, что ему еще предстоит отвоевать место в составе? Пока не вижу, чтобы он выигрывал конкуренцию у партнеров. Да и выиграет ли? Большой вопрос...

Луис Энрике — это кошка, которая гуляет сама по себе. Да, забил, но в остальном-то... Выключен из командной игры. Все как-то отдельными вспышками.

Нужна свежая кровь, молодежь. Амир Мусаев появился на поле на 81-й минуте и успел заработать пару штрафных. Бился! Потому что глаза горят! Вот этой страсти сегодня зенитовцам и не хватало. Все медленно, без огня, без эмоций... Многие просто выпали.

Где борьба на каждом участке поля? Сколько единоборств проиграли защитники?

Ну и, конечно, нужно отдать должное Олегу Кузьмину. Здорово разобрал «Зенит»! Наладил действия своей команды в обороне. Не зря же он столько лет играл у Курбана Бердыева. Победа «Рубина» по делу.