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Сегодня, 16:10

Черданцев назвал проблему «Зенита»: «Надо брать пример с «Реала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Георгий Черданцев ответил «СЭ» на вопрос о проблемах «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, что у «Зенита» перебор игроков. Им решать, но они могли бы расстаться с рядом футболистов, отдав их в аренду, чтобы они играли. Кого именно? Посчитайте, сколько у них нападающих. Столько нет даже в «Реале». Даже в «Манчестер Юнайтед», где тоже перебор, столько нет, при 38 матчах в чемпионате. А у нас не 38. Конечно, еще кубок, но мы играем все равно не так, как в Европе. И иметь такую длинную скамейку...Ну куда?

Мне кажется, надо брать пример с «Реала». Смотрите: сколько в прошлом году было у них задействовано игроков, когда они выиграли Лигу Чемпионов и чемпионат? Ну, 14-15. Минимальная ротация состава. Это правильный пример, на который надо ориентироваться», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что команде нужна «свежая кровь».

«Ребята, которые в «Зените», все выиграли много раз. Мне кажется, иностранцам сложно находить внутреннюю мотивацию, чтобы убиваться в Оренбурге на искусственном поле. При всем уважении к «Оренбургу». Это чистая психология, которая играет в спорте большую роль. Нужны люди голодные до побед», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

ФК Зенит
Георгий Черданцев
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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