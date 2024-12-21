Черданцев объяснил низкую результативность Соболева в «Зените»

Известный комментатор Георгий Черданцев ответил «СЭ» на вопрос о низкой результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«У Соболева не ладится? Это нормально. Достаточно много футболистов высокого класса в европейском футболе, которые приходят в новую команду и не сразу себя находят. Во-первых, Соболев в «Спартаке» играл в один футбол, в «Зените» — другой. Во-вторых, он почти не имел конкуренции на позиции. Считаю, что это большой минус команды — когда игрок не знает, он в основе или нет. Конкуренция — дело хорошее, но основной состав должен быть основным составом. Когда игрок знает, что он выходит в основе, он и готовится по-другому. А когда ты не знаешь, ты начинаешь нервничать. И вместо того, чтобы где-то сыграть попроще, начинаешь что-то выдумывать», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что пропуск Соболевым части чемпионата сказался на его игре.

«Он пропустил подготовку из-за всех этих вещей (затянувшегося трансфера в «Зенит» — Прим. «СЭ»). Плюс переезд в другой город — это непросто. Наверное, это во многом стало для него проблемой. В игровых ситуациях он неплохо подыгрывал, этому он научился в «Спартаке» и прибавил в этом компоненте. Несколько комбинаций с его участием мне запомнились в этой части сезона. Дальше — посмотрим», — добавил Черданцев.

Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

За 12 матчей в нынешнем сезоне РПЛ27-летний форвард не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.