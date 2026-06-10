«Ахмат» объявил об уходе Жемалетдинова, Хлусевича, Абдулкадырова и Царукяна из клуба

«Ахмат» объявил об уходе защитников Даниила Хлусевича и Джамалутдин Абдулкадыров, а также полузащитников Валерия Царукяна и Рифата Жемалетдинова из клуба.

По окончании арендного соглашения 25-летний Хлусевич возвращается в «Спартак», 21-летний Абдулкадыров — в ЦСКА, а 24-летний Царукян — в «Пари НН». 29-летний Жемалетдинов покидает клуб на правах свободного агента.

По итогам сезона-2025/26 грозненская команда заняла девятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.