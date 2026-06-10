«Динамо» продлит контракт с Луневым

По данным «СЭ», «Динамо» договорилось по ключевым параметрам о продлении истекшего контракта с голкипером Андреем Луневым, осталось уладить нюансы.

Новое соглашение с 34-летним вратарем будет на один год с опциями продления, планируется, что его подпишут на следующей неделе до начала сборов «Динамо» (18 июня).

Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 18 матчах и не пропустил в 4 из них. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.

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