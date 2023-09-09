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Сегодня, 18:18

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, что Воробьев тренируется в общей группе

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объявил о возвращении нападающего Дмитрия Воробьева в общую группу.

«Димка уже тренируется в общей группе. Надеемся, что уже в следующем матче он сможет сыграть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

9 августа в матче 2-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Сочи» (2:0) 25-летний нападающий вывихнул локтевой сустав. Футболист покинул поле на носилках.

Воробьев выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей во всех турнирах и забил гол.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-vorob-ev-treniruetsya-v-obshhej-gruppe/
Дмитрий Андреев
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
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