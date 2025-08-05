Источник: Черчесов может возглавить «Ахмат»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Ахмат», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны уже контактировали между собой. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

