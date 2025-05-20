Черчесов: «Спартак» весной потерял очки, которые должен был брать»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» оценил игру «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

«В кубковом матче никогда не знаешь, кто фаворит. Очень хороший и интенсивный матч получился (с «Ростовом» (1:2). — Прим. «СЭ»). «Спартак» провалил сезон? Вижу, как и вы, что они весной потеряли очки, которые должны были брать. Но это футбол», — сказал Черчесов «СЭ».

После 29 туров «Спартак» с 54 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.