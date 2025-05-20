Черчесов считает, что Дзюба вывел «Акрон» на новый уровень

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» оценил выступление нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Зачем смотреть в паспорт? Есть физиология и ментальность. Он играет, забивает и радует нас своими голами, победами, высказываниями, присутствием. Он любит футбол по-детски? Человек побил все рекорды, до сих пор играет. Значит любит это дело. По себе знаю, что невозможно играть до сорока лет, если ты это дело не любишь. Дайте ему насладиться и играть. Его приход в «Акрон» вывел команду на новый уровень», — сказал Черчесов «СЭ».

В этом сезоне 36-летний Дзюба сыграл за «Акрон» 23 матча, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.

После 29 туров «Акрон» занимает девятое место в таблице РПЛ.