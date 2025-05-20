Семин — о словах Тикнизяна: «Это лучше, чем футболист, который сидит и молча получает деньги»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«У каждого разное мнение. Но лично мне всегда нравились футболисты, которые были недовольны своим игровым временем. Они небезразличны к своей профессии и клубу. Им хочется играть. Поэтому в словах Тикнизяна не вижу ничего страшного. Игрок хочет больше играть. Что касается формы его высказывания, думаю, следует воспользоваться его мотивацией. С ним нужно находить контакт. С этой мотивацией он может принести пользу. Это значительно лучше, чем футболист, который просто сидит и молча получает деньги. Мне такие как Тикнизян всегда импонировали», — сказал Семин «СЭ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

Тикнизян в этом сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.