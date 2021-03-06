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«Уфа» обыграла «Рубин» в матче молодежного первенства

15:30
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«Уфа» обыграла «Рубин» в матче 15-го тура молодежного первенства — 2:0.

Уфимцы занимают пятую строчку в таблице группы B с 19 очками в 16 матчах, «Рубин» идет на четвертом месте с 26 очками в 16 встречах.

В параллельной встрече «УОР №5» из Егорьевска и «Академия имени Коноплева» сыграли вничью — 1:1. «УОР №5» занимает седьмое место в таблице группы B с 16 очками в 16 матчах, «Академия имени Коноплева» идет на последней, десятой строчке с 6 очками в 16 встречах.

Молодежные команды

15-й тур

«УОР №5» (Егорьевск) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:0)

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

6 марта. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Рубин — мол.» (Казань) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:2 (0:0)

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

6 марта. Казань. Стадион «Рубин».

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