«Уфа» обыграла «Рубин» в матче молодежного первенства
«Уфа» обыграла «Рубин» в матче 15-го тура молодежного первенства — 2:0.
Уфимцы занимают пятую строчку в таблице группы B с 19 очками в 16 матчах, «Рубин» идет на четвертом месте с 26 очками в 16 встречах.
В параллельной встрече «УОР №5» из Егорьевска и «Академия имени Коноплева» сыграли вничью — 1:1. «УОР №5» занимает седьмое место в таблице группы B с 16 очками в 16 матчах, «Академия имени Коноплева» идет на последней, десятой строчке с 6 очками в 16 встречах.
Молодежные команды
15-й тур
«УОР №5» (Егорьевск) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:0)
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
6 марта. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Рубин — мол.» (Казань) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:2 (0:0)
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
6 марта. Казань. Стадион «Рубин».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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