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Чепчугов пригласил Гинера на боксерский поединок

21:43
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
Евгений Гинер. Фото ПФК ЦСКА
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост в Instagram, в котором вызвал на бой президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольет! До конца года произойдет наше сражение!» — написал Чепчугов.

Публикация от Sergey Chepchugov (@s_chepchugov)

Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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Иван Шитик все материалы автора

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