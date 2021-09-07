Чепчугов пригласил Гинера на боксерский поединок
21:43
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост в Instagram, в котором вызвал на бой президента ЦСКА Евгения Гинера.
«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольет! До конца года произойдет наше сражение!» — написал Чепчугов.
Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
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