Чепчугов пригласил Гинера на боксерский поединок

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новый пост в Instagram, в котором вызвал на бой президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот славен будет, кто кровь прольет! До конца года произойдет наше сражение!» — написал Чепчугов.

Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год.