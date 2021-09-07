«Спартак» объявил об аренде Мирзова в «Химки»
22:24
«Химки» арендовали у «Спартака» полузащитника Резиуана Мирзова до конца текущего сезона, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Официально: Резиуан Мирзов арендован «Химками» до конца сезона-2021/22 ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 7, 2021
Удачи, Мирз! ? pic.twitter.com/laiaJ8XCJd
28-летний футболист красно-белых выступал за «Химки» в прошлом сезоне на правах аренды. У него — 19 матчей и 6 голов во всех турнирах за подмосковный клуб.
Transfermarkt оценивает Мирзова в 2,8 миллиона евро. В этом сезоне игрок провел шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах.
11 сентября «Спартак» примет «Химки» на своем стадионе в 7-м туре РПЛ.
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