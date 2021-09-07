«Химки» объявили о переходе Себаи в «Ахмат»
21:22
Форвард «Химок» Сенин Себаи продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Указано, что стороны согласовали переход.
27-летний ивуариец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Химки». В его активе один результативный пас. Всего он провел 14 матчей за команду, в которую он перешел в январе текущего года.
Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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