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«Химки» объявили о переходе Себаи в «Ахмат»

21:22
Сенин Себаи. Фото ФК «Химки»
Сенин Себаи. Фото ФК «Химки»
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Форвард «Химок» Сенин Себаи продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Указано, что стороны согласовали переход.

27-летний ивуариец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Химки». В его активе один результативный пас. Всего он провел 14 матчей за команду, в которую он перешел в январе текущего года.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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