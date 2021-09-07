«Химки» объявили о переходе Себаи в «Ахмат»

Форвард «Химок» Сенин Себаи продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Указано, что стороны согласовали переход.

27-летний ивуариец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Химки». В его активе один результативный пас. Всего он провел 14 матчей за команду, в которую он перешел в январе текущего года.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.