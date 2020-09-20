«Чемпионский фарт? Оставим его до 30-го тура». Газизов ответил на вопрос о ходе «Спартака» в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Рубином» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ поделился мнением о везении красно-белых по ходу сезона. В игре с казанцами «Спартак» забил 2 мяча, ударив в створ ворот один раз.

— В социальных сетях уже пошли разговоры о фарте чемпионского сезона. Насколько это сейчас уместно?

— Без удачи ничего не бывает в спорте, это надо признать. Но тот, кто работает, тому какие-то мелкие моменты возвращаются. Поэтому еще раз хочу поблагодарить болельщиков. Они еще вчера были заметны. А фарт оставим до 30-го тура, там уже посмотрим и посчитаем очки. Сегодня все работают правильно. (Артем Калинин)