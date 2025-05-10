Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 мая, 08:00

«Краснодар» может стать чемпионом уже сегодня: расклады чемпионской гонки перед 28-м туром

«Краснодар» может стать чемпионом России в субботу
Фото Global Look Press

Шансы обойти «быков» имеет не только «Зенит», но и ЦСКА.

Перед 28-м туром РПЛ «Краснодар» лидирует с 61 очком, у «Зенита» — 57, у ЦСКА — 52. Только эти команды остаются в гонке за золотом, хотя шансы армейцев считаются скорее математическими. Все три претендента сыграют сегодня, при этом «быки» встретятся с красно-синими в Москве.

В субботу, 10 мая, друг за другом пройдут матчи: «Динамо» Махачкала — «Зенит» (начало в 17.00, время московское), ЦСКА — «Краснодар» (19.30 мск).

«Краснодар» станет чемпионом сегодня, если «Зенит» проиграет в Каспийске, а «быки» победят ЦСКА. Лидера премьер-лиги при этом не устроит даже вариант с выигрышем в Москве при ничьей сине-бело-голубых с махачкалинскими динамовцами — с учетом результатов личных встреч (победа краснодарцев на своем поле со счетом 2:0 против победы питерцев на своем поле со счетом 4:1).

«Краснодар» станет чемпионом России при любых результатах конкурентов на финише сезона, если наберет шесть очков в трех оставшихся турах.

«Зенит» возьмет золото, если отыграет отставание в четыре очка и как минимум сравняется с «быками»: действующим чемпионам нужно побеждать самим и дождаться двух осечек (ничьих или поражений) лидера лиги.

ЦСКА станет чемпионом, если обыграет «Краснодар» с разностью в два и более мяча (с учетом поражения от соперника на его поле со счетом 1:2) и затем оформит еще две победы, «быки» больше не наберут ни одного очка, а «Зенит» наберет не более трех очков в трех турах. При равенстве очков зенитовцы будут иметь перевес над армейцами по личным встречам (команда Сергея Семака победила в Москве со счетом 1:0 и закончила встречу на своем поле вничью — 0:0).

Оставшиеся матчи трех лидеров РПЛ в чемпионате России-2024/25 после 28-го тура:

29-й тур. 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар». 18 мая. «Ростов» — «Зенит». 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА.

30-й тур. 24 мая. «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории предприятия
Почему картину Климта продали за рекордную сумму. Разбор
Сотрудники ТЦК сбили велосипедиста при принудительной мобилизации
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vlad2020

    Мечтатели. Продул Краснодар, причем по делу. ЦСКА играл хорошо

    11.05.2025

  • LifeTV

    Сегодня чемпионом Краснодар не станет. Ни при каких обстоятельствах. Зенит опять выиграл. Это первая плохая новость для Краснодара. Есть и вторая. ЦСКА дома :house: сегодня не проиграет.

    10.05.2025

  • Gordon

    Вот без бяки про "судеек" никак, да? )

    10.05.2025

  • Gordon

    Не станут они чемпионами в этом сезоне. Буду рад ошибиться.

    10.05.2025

  • Nord Ostovsky

    у Динамо должок))) не быть вам чемпами)

    10.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Поэтому победа нужна Краснодару в двух боижайших матчах

    10.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Действительно, я повторил, только за тобой. Так сложно признать, что лажанулся? Гордость мешает али гордыня?)

    10.05.2025

  • Особое мнение ^^^

    Динамо "вернёт" Краснодару в последнем туре, 100%))

    10.05.2025

  • blue-white!

    Будем надеяться...

    10.05.2025

  • blue-white!

    Одно другому не мешает...

    10.05.2025

  • Радон

    Тупая идиотина, ты мне надоел уже, читай еще раз: в стратегии - не терять очки вообще)

    10.05.2025

  • nikvp

    Надоели эти гадания и обсасывание раскладов. Если Краснодар созрел для чемпионства, то обязан набрать 6 очков. ЦСКА и Динамо - индикатор того, стали ли бычки быками. Смотрим.

    10.05.2025

  • Радон

    На ублюдочные и тупые вопросы получай "быдло-ответы")

    10.05.2025

  • Owck

    Краснодар устроит ничья, если Зенит так же потеряет очки.

    10.05.2025

  • Радон

    Еще один умник, блин, пристебался) Повторяешь чужие тупые комментарии?)) Делом займись)

    10.05.2025

  • makhin.andrej

    Как только глупый пост, так без подписи...)))

    10.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Реально: что у вас с логикой - " Краснодару обязательно не терять очки вообще" и "из 9 максимально возможных набирать обязательные 6"?!

    10.05.2025

  • Алексей Лунев

    а когда это семак выигрывал чемпионство будучи тренером?- все за него газовые делают ПС за кого болеет владелец фк Сочи?

    10.05.2025

  • Алексей Лунев

    с учетом того сколько премиальных они вывалили за победу над Краснодаром- думаю Махачкала на поле не выйдет или будет типа как Рубин имитировать борьбу

    10.05.2025

  • SashaM

    Краснодар может выиграть матч последнего тура с Динамо лишь в том случае, если его результат уже никак не будет влиять на чемпионство. По закону справедливости. Т.к. в прошлом году они, имея для себя лишь абсолютно призрачные шансы, отобрали чемпионство у Динамо. Динамо будет просто обязано "отомстить" тем же. Во чтобы то ни стало! Потому сегодняшний матч с ЦСКА - решающий. Даже ничья не устроит южан. А ЦСКА сейчас очень даже неплох. Краснодару должно сильно повезти. Удачи им!

    10.05.2025

  • Skorz.

    Плюс за минус !))) Кто ? Не знаем , но догадываемся )))

    10.05.2025

  • TokTram_

    Лучше не трогай. Ну, не надо. Пусть себе прогнозирует...

    10.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Понял)))А мне нравится с ним общаться. Веселый дедок. Прогнозист от бога!

    10.05.2025

  • TokTram_

    Я про пенсионера и говорю. Сглаз - почище Раби становится.

    10.05.2025

  • SoloWand

    Если Зенит зло, то ЦСКА должен проиграть Краснодару. Соответственно, Динамо и Спартаку надо сыграть вничью, чтобы не обойти проигравший ради борьбы со злом ЦСКА. Вот и посмотрим, действительно ли борьба со злом, или свой шкурный интерес важнее...

    10.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я не знаю о чем ты, я про сегодняшний матч ЦСКА-Краснодар. Спирт дает прогноз, что ЦСКА 2:0 выиграет))) Я ему отвечаю, что не забьет ЦСКА 2 сегодня))))

    10.05.2025

  • igor1972

    всенепременно зайду)

    10.05.2025

  • igor1972

    да я не являюсь болельщиком Краснодара, но симпатизирую команде в борьбе за чемпионство. А Зенит с большой долей вероятности сегодня выиграет, разные весовые категории. Но болеть, конечно, буду за Динамо)

    10.05.2025

  • igor1972

    я тебе по факту написал, ткнул (реши чем именно сам) в несоответствие. А ты по традиции питерских уводишь суть в быдло-ответы

    10.05.2025

  • Радон

    Так как с тобой по сути говорить, если ты сам по сути не говоришь?))

    10.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Когда речь идет о соперничестве с Зенитом, в честную игру не верится. Репутация-с.

    10.05.2025

  • igor1972

    по сути есть, что сказать?)))

    10.05.2025

  • Owck

    Краснодар начнёт встречу, зная результат Зенита, и вот тут есть ньюанс - если Зенит потеряет очки, то у ЦСКА есть шанс на победу, т.к. Краснодару уже не будет, что называться "кровь из носа", побеждать, а играть на ничью и на победу это "две большие разницы" (с)

    10.05.2025

  • Радон

    Иди поучи свою козу) Или не читай, если не сильно догоняешь))

    10.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Будет жарко

    10.05.2025

  • Pol Pol

    Автор ... неизвестен, наверное учитель, либо в младших классах, гда азы арифметики преподают, либо из школы для умственно отсталых .... потому как математическая задача, до того уже сложная, что без ЕГО помощи, как он это полагает, .... ну либо без поллитры, концов тут не нйти, как бы не старался ! Ууууу бляяяяя, просто кошмар какой то !

    10.05.2025

  • TokTram_

    Блин, хуже Рабинера... Уже на кубковый "напрогнозировал"....

    10.05.2025

  • Skorz.

    Как Краснодару стать Чемпионом ?) Просто захотеть им стать ... Болельщик Зенита .

    10.05.2025

  • hant64

    ЦСКА станет чемпионом, если обыграет «Краснодар» с разностью в два и более мяча (с учетом поражения от соперника на его поле со счетом 1:2) и затем оформит еще две победы, «быки» больше не наберут ни одного очка, а «Зенит» наберет не более трех очков в трех турах.-------------- Зачем такой лютый бред вообще рассматривать, и, тем более, публиковать?

    10.05.2025

  • спас

    И редакторы и комментаторы - гадатели на всем что придеться? От кофейной гужи до гущи.

    10.05.2025

  • спас

    А шо Оренбург нельзя зарядить?

    10.05.2025

  • stuart_parsley

    Махачкале 3 очка до стыков, так что просто так сдаваться довольно рискованно

    10.05.2025

  • igor1972

    Иногода лучше читать, чем писать. Где хоть элементарная логика.. 1. Не терять очки вообще в оставшихся матчах 2. Из 9 надо обязательно набрать 6.. Значит 3 очка все же можно потерять))

    10.05.2025

  • все болельщики футбола уже давно и все знают! задача одна-побеждать! только так

    10.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ЦСКА не способен забить 2 мяча))) Дед, ЦСКА свой шанс в кубке кажется просрал. Хехемон там вас нагнул.

    10.05.2025

  • AнaлoГoвнет

    Ну, за нового чемпиона!!!:champagne_glass:

    10.05.2025

  • Андрей Гридасов

    Помнится, совсем другому клубу СЭ 26 туров пророчил чемпионство. Сглазили!

    10.05.2025

  • blue-white!

    Махач может сотворить сенсацию, если Мюллер конечно не зарядил клуб из столицы Дагестана. В любом случае Краснодару лучше расчитывать на свои силы, всё в их руках, 2 победы и никакой админресурс хехемону не поможет. Конечно есть вариант, что Дюков обработал судеек и они тупо начнут топить быков, но надеюсь до этого не дойдёт. Вперёд Краснодар, вперёд дагестанское Динамо, зло должно быть побеждено!

    10.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    Среди двух нетренеров из Зенита и Краснодара, пожелаю стать чемпионом Сергею Богдановичу. А то на одного нетренера - чемпиона станет больше.

    10.05.2025

  • hovawart645

    Эт точно! Не для того Миллер Дюкова лоббировал и всем футбольным вельможам, судьям бабло насыпает, что бы золотом разбрасываться. Да ещё и в год Ебелея) В честное золото Газпрома могут верить только недалёкие, да совсем отбитые на голову члены питерской секты "святага Дюкава"))

    10.05.2025

  • Кабанчик

    Краснодару желаю чемпионства, они его заслужили, скорее Галицкий заслужил, в год столетия админресурсного клуба надо это сделать четко и уверенно.

    10.05.2025

  • Спринт

    100 летие достояния не ранее 2040 годка ..

    10.05.2025

  • Спринт

    ковриком давно тушинский пассив Лукойла прозывается ..

    10.05.2025

  • Радон

    Многие просто в неведении или плохо считают)) В стратегии на оставшиеся матчи - Краснодару важно даже не просто побеждать или проигрывать, а обязательно не терять очки вообще) Из 9 максимально возможных очков нужно набирать обязательные 6, и не меньше) Даже две ничьи, в случае выигрыша всех игр Зенитом, лишают быков чемпионства)

    10.05.2025

  • Vorlod

    Перебьетесь насчет сегодня ,им это в Краснодаре нужно

    10.05.2025

  • Nikolaevich

    Не верю

    10.05.2025

  • sava_

    Все верят в чемпионство Краснодара,и я в том числе...НО есть нюанс,100 летие у одного "любимого" клуба,и врядли оно будет испорчено...уверен,Нас всех ещё очень сильно удивят расклады в турнирной таблице по окончанию чемпионата

    10.05.2025

  • Oleg Sergeev

    Зачем эти преждевременные фантазии? "Зенит" проиграет... Вряд ли. "Краснодару" удачи, хладнокровия и, инстинкта убийцы!

    10.05.2025

  • bond1951

    в матчах с ЦСКА чемпами НЕ становятся........

    10.05.2025

  • Недавид Намазолькин

    Этот сезон краснодарский.

    10.05.2025

  • Valekka

    Как бы "родной ЦСКА" ковриком не расстелился.

    10.05.2025

  • youareuseless

    Вполне

    10.05.2025

  • youareuseless

    Как бы опять не обосраться, как в тот раз. Чтоб бомжи не догнали

    10.05.2025

  • Andrei Shulga

    И после всего ЕСЛИ-если не вмешаются кроты

    10.05.2025

  • igor1972

    так у Краснодара еще матч с Оренбургом там обязаны побеждать

    10.05.2025

  • igor1972

    именно сегодня важный матч для Краснодара. Главное не проиграть. А желательно выиграть, тогда в следующем туре оформят чемпионство

    10.05.2025

  • Apple User 878163

    не смешите, все расписано до мм, Краснодар ничья с ЦСКА и Динамо , Зенит чемпион ( дутый и купленный)

    10.05.2025

  • Спринт

    Самым главным для Краснодара будет выигрыш в 29 и в 30 туре чемпионата. Матч с ЦСКА будет абсолютно не главным и даже не второстепенным.

    10.05.2025

  • инок

    Для Краснодара самым важным станет матч с ЦСКА, если они его выиграют, то своего преимущества, надеюсь, что не упустят.

    10.05.2025

  • Спринт

    Команда "Краснодар" не может стать чемпионом России сегодня. Сугубо - потому, что родной ЦСКА выграет сегодня со счетом 2:0!

    10.05.2025

    • Бакаев — о своем будущем: «Хочу в премьер-лиге остаться с «Химками» — сделать свою работу»

    «Динамо» Махачкала — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.00 мск
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости