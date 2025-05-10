«Краснодар» может стать чемпионом уже сегодня: расклады чемпионской гонки перед 28-м туром

Шансы обойти «быков» имеет не только «Зенит», но и ЦСКА.

Перед 28-м туром РПЛ «Краснодар» лидирует с 61 очком, у «Зенита» — 57, у ЦСКА — 52. Только эти команды остаются в гонке за золотом, хотя шансы армейцев считаются скорее математическими. Все три претендента сыграют сегодня, при этом «быки» встретятся с красно-синими в Москве.

В субботу, 10 мая, друг за другом пройдут матчи: «Динамо» Махачкала — «Зенит» (начало в 17.00, время московское), ЦСКА — «Краснодар» (19.30 мск).

«Краснодар» станет чемпионом сегодня, если «Зенит» проиграет в Каспийске, а «быки» победят ЦСКА. Лидера премьер-лиги при этом не устроит даже вариант с выигрышем в Москве при ничьей сине-бело-голубых с махачкалинскими динамовцами — с учетом результатов личных встреч (победа краснодарцев на своем поле со счетом 2:0 против победы питерцев на своем поле со счетом 4:1).

«Краснодар» станет чемпионом России при любых результатах конкурентов на финише сезона, если наберет шесть очков в трех оставшихся турах.

«Зенит» возьмет золото, если отыграет отставание в четыре очка и как минимум сравняется с «быками»: действующим чемпионам нужно побеждать самим и дождаться двух осечек (ничьих или поражений) лидера лиги.

ЦСКА станет чемпионом, если обыграет «Краснодар» с разностью в два и более мяча (с учетом поражения от соперника на его поле со счетом 1:2) и затем оформит еще две победы, «быки» больше не наберут ни одного очка, а «Зенит» наберет не более трех очков в трех турах. При равенстве очков зенитовцы будут иметь перевес над армейцами по личным встречам (команда Сергея Семака победила в Москве со счетом 1:0 и закончила встречу на своем поле вничью — 0:0).

Оставшиеся матчи трех лидеров РПЛ в чемпионате России-2024/25 после 28-го тура:

29-й тур. 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар». 18 мая. «Ростов» — «Зенит». 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА.

30-й тур. 24 мая. «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».