«Краснодар» может стать чемпионом уже сегодня: расклады чемпионской гонки перед 28-м туром
Шансы обойти «быков» имеет не только «Зенит», но и ЦСКА.
Перед 28-м туром РПЛ «Краснодар» лидирует с 61 очком, у «Зенита» — 57, у ЦСКА — 52. Только эти команды остаются в гонке за золотом, хотя шансы армейцев считаются скорее математическими. Все три претендента сыграют сегодня, при этом «быки» встретятся с красно-синими в Москве.
В субботу, 10 мая, друг за другом пройдут матчи: «Динамо» Махачкала — «Зенит» (начало в 17.00, время московское), ЦСКА — «Краснодар» (19.30 мск).
«Краснодар» станет чемпионом сегодня, если «Зенит» проиграет в Каспийске, а «быки» победят ЦСКА. Лидера премьер-лиги при этом не устроит даже вариант с выигрышем в Москве при ничьей сине-бело-голубых с махачкалинскими динамовцами — с учетом результатов личных встреч (победа краснодарцев на своем поле со счетом 2:0 против победы питерцев на своем поле со счетом 4:1).
«Краснодар» станет чемпионом России при любых результатах конкурентов на финише сезона, если наберет шесть очков в трех оставшихся турах.
«Зенит» возьмет золото, если отыграет отставание в четыре очка и как минимум сравняется с «быками»: действующим чемпионам нужно побеждать самим и дождаться двух осечек (ничьих или поражений) лидера лиги.
ЦСКА станет чемпионом, если обыграет «Краснодар» с разностью в два и более мяча (с учетом поражения от соперника на его поле со счетом 1:2) и затем оформит еще две победы, «быки» больше не наберут ни одного очка, а «Зенит» наберет не более трех очков в трех турах. При равенстве очков зенитовцы будут иметь перевес над армейцами по личным встречам (команда Сергея Семака победила в Москве со счетом 1:0 и закончила встречу на своем поле вничью — 0:0).
Оставшиеся матчи трех лидеров РПЛ в чемпионате России-2024/25 после 28-го тура:
29-й тур. 17 мая. «Оренбург» — «Краснодар». 18 мая. «Ростов» — «Зенит». 19 мая. «Локомотив» — ЦСКА.
30-й тур. 24 мая. «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2