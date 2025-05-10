«Динамо» Махачкала сыграет с «Зенитом» в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 10 мая. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

По итогам 27 туров РПЛ команда из Дагестана набрала 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 57 баллами идут на второй строчке чемпионата.

