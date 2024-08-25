«Локомотив» опередил «Зенит»: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

В воскресенье, 25 августа, матчем «Локомотив» — «Ростов» завершился 6-й тур чемпионата России. Железнодорожники благодаря победе со счетом 3:2 поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Красно-зеленые с 15 очками опередили «Зенит» (14 очков), который сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) — у обеих команд по 12 очков.

Результаты всех матчей 6-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15 2 Зенит 6 4 2 0 15-1 14 3 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12 4 Динамо 6 4 0 2 9-4 12 5 Спартак 6 3 2 1 9-3 11 6 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10 7 Рубин 6 3 1 2 11-11 10 8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8 9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6 10 Пари Нижний Новгород 6 2 0 4 6-12 6 11 Химки 6 1 3 2 9-11 6 12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5 13 Динамо Махачкала 6 1 2 3 2-6 5 14 Акрон 6 1 1 4 7-13 4 15 Факел 6 1 1 4 2-10 4 16 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4

В 7-м туре встречаются: 31 августа «Химки» — ЦСКА (15.00), «Пари НН» — «Зенит» (17.30), «Спартак» — «Рубин» (19.45), «Ахмат» — «Акрон» (20.00);

1 сентября «Оренбург» — «Динамо» (15.00), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (17.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.45), «Ростов» — «Факел» (20.00).