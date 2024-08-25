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Сегодня, 22:11

«Локомотив» опередил «Зенит»: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

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«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 25 августа, матчем «Локомотив» — «Ростов» завершился 6-й тур чемпионата России. Железнодорожники благодаря победе со счетом 3:2 поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Красно-зеленые с 15 очками опередили «Зенит» (14 очков), который сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) — у обеих команд по 12 очков.

Результаты всех матчей 6-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Локомотив

6

5

0

1

15-7

15

2

Зенит

6

4

2

0

15-1

14

3

Краснодар

6

3

3

0

6-3

12

4

Динамо

6

4

0

2

9-4

12

5

Спартак

6

3

2

1

9-3

11

6

ЦСКА

6

3

1

2

13-4

10

7

Рубин

6

3

1

2

11-11

10

8

Ростов

6

2

2

2

9-12

8

9

Крылья Советов

6

2

0

4

6-12

6

10

Пари Нижний Новгород

6

2

0

4

6-12

6

11

Химки

6

1

3

2

9-11

6

12

Оренбург

6

1

2

3

7-11

5

13

Динамо Махачкала

6

1

2

3

2-6

5

14

Акрон

6

1

1

4

7-13

4

15

Факел

6

1

1

4

2-10

4

16

Ахмат

6

0

4

2

4-10

4

В 7-м туре встречаются: 31 августа «Химки» — ЦСКА (15.00), «Пари НН» — «Зенит» (17.30), «Спартак» — «Рубин» (19.45), «Ахмат» — «Акрон» (20.00);

1 сентября «Оренбург» — «Динамо» (15.00), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (17.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.45), «Ростов» — «Факел» (20.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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