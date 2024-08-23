РПЛ, 6-й тур: «Рубин» — «Динамо» Махачкала, «Зенит» — «Спартак» и другие матчи

6-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 23 августа, пройдет один матч 6-го тура РПЛ, в котором «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо».

23 августа, пятница

24 августа, суббота

25 августа, воскресенье

Турнирная таблица чемпионата России //

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