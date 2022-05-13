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Сегодня, 10:00

РПЛ, 29-й тур: «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Зенитом»

В 29-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Спартак» — с «Зенитом»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Александр Максименко («Спартак»), Георгий Джикия («Спартак») и Андрей Мостовой («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
29-й тур чемпионата России по футболу.

13 мая, пятница

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
13 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Нижний Новгород

14 мая, суббота

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Арсенал Т
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо
14.05.2022 | Ахмат — Крылья Советов

15 мая, воскресенье

15.05.2022 | Урал — Рубин
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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