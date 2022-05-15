Чемпионат России: расписание матчей 30-го тура РПЛ

Все матчи 30-го тура Тинькофф чемпионата России пройдут в субботу, 21 мая, и начнутся в одно время — в 17:00 (мск).

«Динамо» и «Сочи» в очной встрече разыграют серебряные и бронзовые медали сезона-2021/22. В Казани сыграют 14-я и 15-я команды РПЛ — «Рубин» и «Уфа».

Матчи 30-го тура РПЛ — 21 мая, суббота, 17:00

«Арсенал» — «Урал»

«Динамо» — «Сочи»

«Краснодар» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Зенит»

«Рубин» — «Уфа»

«Химки» — «Спартак»

ЦСКА — «Ростов»