Чемпионат России: расписание матчей 30-го тура РПЛ
Все матчи 30-го тура Тинькофф чемпионата России пройдут в субботу, 21 мая, и начнутся в одно время — в 17:00 (мск).
«Динамо» и «Сочи» в очной встрече разыграют серебряные и бронзовые медали сезона-2021/22. В Казани сыграют 14-я и 15-я команды РПЛ — «Рубин» и «Уфа».
Матчи 30-го тура РПЛ — 21 мая, суббота, 17:00
«Арсенал» — «Урал»
«Динамо» — «Сочи»
«Краснодар» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Зенит»
«Рубин» — «Уфа»
«Химки» — «Спартак»
ЦСКА — «Ростов»
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
29
|
19
|
8
|
2
|
66-27
|
65
|
2
|
Динамо
|
29
|
16
|
5
|
8
|
52-36
|
53
|
3
|
Сочи
|
29
|
16
|
5
|
8
|
49-29
|
53
|
4
|
Краснодар
|
29
|
14
|
7
|
8
|
41-29
|
49
|
5
|
ЦСКА
|
29
|
14
|
5
|
10
|
38-29
|
47
|
6
|
Локомотив
|
29
|
12
|
9
|
8
|
42-39
|
45
|
7
|
Ахмат
|
29
|
13
|
2
|
14
|
35-37
|
41
|
8
|
Крылья Советов
|
29
|
12
|
5
|
12
|
39-35
|
41
|
9
|
Ростов
|
29
|
10
|
8
|
11
|
47-47
|
38
|
10
|
Спартак
|
29
|
10
|
8
|
11
|
36-39
|
38
|
11
|
Нижний Новгород
|
29
|
7
|
9
|
13
|
25-39
|
30
|
12
|
Урал
|
29
|
7
|
9
|
13
|
25-34
|
30
|
13
|
Химки
|
29
|
6
|
11
|
12
|
32-46
|
29
|
14
|
Рубин
|
29
|
8
|
5
|
16
|
33-54
|
29
|
15
|
Уфа
|
29
|
5
|
12
|
12
|
27-39
|
27
|
16
|
Арсенал
|
29
|
5
|
8
|
16
|
29-57
|
23
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0