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10 марта, 21:05

РПЛ: «Спартак» проиграл «Факелу» и другие матчи 20-го тура

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Футболист Срджан Бабич
Фото Александр Федоров, «СЭ»
20-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

8 марта, пятница

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Краснодар

9 марта, суббота

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Зенит
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Пари Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат

10 марта, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:0
Балтика
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Сочи
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 19:00. Лужники (Москва)
Спартак
0:2
Факел

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Наберет ли «Спартак» три очка без Промеса, но с Абаскалем? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу красно-белых над «Факелом» можно поставить с коэффициентом 1.57, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.05 (25%), триумф воронежцев — за 6.60 (11%).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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