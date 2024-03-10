РПЛ: «Спартак» проиграл «Факелу» и другие матчи 20-го тура

20-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

8 марта, пятница

9 марта, суббота

10 марта, воскресенье

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Наберет ли «Спартак» три очка без Промеса, но с Абаскалем? В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу красно-белых над «Факелом» можно поставить с коэффициентом 1.57, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.05 (25%), триумф воронежцев — за 6.60 (11%).