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Сегодня, 21:51

Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (№ 10) против защитника «Рубина» Игора Вуячича (№ 15).
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 10 ноября, матчем «Рубин» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур РПЛ.

Лидирующие в РПЛ «быки» закончили первый круг чемпионата России-2024/25 с отрывом в 1 очко от «Зенита».

На третьем месте «Локомотив», который опережает еще три московские команды — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

15

11

4

0

32-7

37

2

Зенит

15

11

3

1

33-7

36

3

Локомотив

15

11

1

3

30-18

34

4

Динамо

15

9

3

3

31-17

30

5

Спартак

15

8

4

3

25-12

28

6

ЦСКА

15

8

3

4

24-10

27

7

Рубин

15

5

4

6

17-22

19

8

Ростов

15

4

5

6

20-26

17

9

Акрон

15

4

4

7

19-30

16

10

Пари Нижний Новгород

15

4

3

8

15-27

15

11

Динамо Махачкала

15

3

6

6

9-14

15

12

Крылья Советов

15

3

3

9

13-23

12

13

Химки

15

2

6

7

16-28

12

14

Факел

15

2

6

7

10-23

12

15

Ахмат

15

1

6

8

13-29

9

16

Оренбург

15

1

5

9

16-30

8

В 16-м туре встречаются: 22 ноября «Рубин» — «Акрон» (19.00);

23 ноября «Оренбург» — «Зенит» (12.00), ЦСКА — «Ростов» (14.15), «Химки» — «Краснодар» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (18.00);

24 ноября «Крылья Советов» — «Ахмат» (14.00), «Факел» — «Динамо» (16.30), «Пари НН» — «Динамо» Мх (19.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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