Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко

В воскресенье, 10 ноября, матчем «Рубин» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур РПЛ.

Лидирующие в РПЛ «быки» закончили первый круг чемпионата России-2024/25 с отрывом в 1 очко от «Зенита».

На третьем месте «Локомотив», который опережает еще три московские команды — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37 2 Зенит 15 11 3 1 33-7 36 3 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34 4 Динамо 15 9 3 3 31-17 30 5 Спартак 15 8 4 3 25-12 28 6 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27 7 Рубин 15 5 4 6 17-22 19 8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17 9 Акрон 15 4 4 7 19-30 16 10 Пари Нижний Новгород 15 4 3 8 15-27 15 11 Динамо Махачкала 15 3 6 6 9-14 15 12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12 13 Химки 15 2 6 7 16-28 12 14 Факел 15 2 6 7 10-23 12 15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9 16 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8

В 16-м туре встречаются: 22 ноября «Рубин» — «Акрон» (19.00);

23 ноября «Оренбург» — «Зенит» (12.00), ЦСКА — «Ростов» (14.15), «Химки» — «Краснодар» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (18.00);

24 ноября «Крылья Советов» — «Ахмат» (14.00), «Факел» — «Динамо» (16.30), «Пари НН» — «Динамо» Мх (19.00).