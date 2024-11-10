Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко
В воскресенье, 10 ноября, матчем «Рубин» — «Краснодар» (1:1) завершился 15-й тур РПЛ.
Лидирующие в РПЛ «быки» закончили первый круг чемпионата России-2024/25 с отрывом в 1 очко от «Зенита».
На третьем месте «Локомотив», который опережает еще три московские команды — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
РПЛ: результаты всех матчей 15-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
15
|
11
|
4
|
0
|
32-7
|
37
|
2
|
Зенит
|
15
|
11
|
3
|
1
|
33-7
|
36
|
3
|
Локомотив
|
15
|
11
|
1
|
3
|
30-18
|
34
|
4
|
Динамо
|
15
|
9
|
3
|
3
|
31-17
|
30
|
5
|
Спартак
|
15
|
8
|
4
|
3
|
25-12
|
28
|
6
|
ЦСКА
|
15
|
8
|
3
|
4
|
24-10
|
27
|
7
|
Рубин
|
15
|
5
|
4
|
6
|
17-22
|
19
|
8
|
Ростов
|
15
|
4
|
5
|
6
|
20-26
|
17
|
9
|
Акрон
|
15
|
4
|
4
|
7
|
19-30
|
16
|
10
|
Пари Нижний Новгород
|
15
|
4
|
3
|
8
|
15-27
|
15
|
11
|
Динамо Махачкала
|
15
|
3
|
6
|
6
|
9-14
|
15
|
12
|
Крылья Советов
|
15
|
3
|
3
|
9
|
13-23
|
12
|
13
|
Химки
|
15
|
2
|
6
|
7
|
16-28
|
12
|
14
|
Факел
|
15
|
2
|
6
|
7
|
10-23
|
12
|
15
|
Ахмат
|
15
|
1
|
6
|
8
|
13-29
|
9
|
16
|
Оренбург
|
15
|
1
|
5
|
9
|
16-30
|
8
В 16-м туре встречаются: 22 ноября «Рубин» — «Акрон» (19.00);
23 ноября «Оренбург» — «Зенит» (12.00), ЦСКА — «Ростов» (14.15), «Химки» — «Краснодар» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (18.00);
24 ноября «Крылья Советов» — «Ахмат» (14.00), «Факел» — «Динамо» (16.30), «Пари НН» — «Динамо» Мх (19.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|1 : 2
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3