«Рубин» — «Краснодар»: ВАР увидел фол Сперцяна — Карасев отменил гол «быков»

На 87-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» судья Сергей Карасев поначалу засчитал гол Олакунле Олусегуна, который мог стать победным для гостей. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Сухой, проведя проверку, решили, что в ходе голевой атаки Эдуард Сперцян нарушил правила в борьбе с Игором Вуячичем, неаккуратно выполнив подкат и отобрав мяч.

Карасеву было предложено посмотреть повторы на мониторе у поля, после чего он объявил, что Сперцян нарушил правила в штрафной площади, за что наказывается штрафным ударом и предупреждением.

Это уже 56-е вмешательство ВАР в 120 матчах чемпионата России-2024/25. 53 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.