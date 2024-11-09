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Сегодня, 09:00

РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Локомотив» — «Факел», «Динамо» — «Пари НН» и другие матчи

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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 15-го тура чемпионата России.

В субботу, 9 ноября в РПЛ пройдут матчи «Локомотив» — «Факел» (14.00 мск), «Динамо» Махачкала — «Оренбург» (16.30), «Ростов» — «Химки» (19.00) и «Динамо» — «Пари НН» (19.30).

В воскресенье, 10 ноября состоятся встречи «Крылья Советов» — ЦСКА (13.00), «Спартак» — «Акрон» (15.15), «Ахмат» — «Зенит» (17.30) и «Рубин» — «Краснодар» (19.45).

9 ноября, суббота

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

10 ноября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 17:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар

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«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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