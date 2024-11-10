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Сегодня, 21:56

Игроки «Рубина» и «Краснодара» устроили потасовку после окончания матча РПЛ

Алина Савинова
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После завершения матча 15-го тура РПЛ между футболистами «Рубина» и «Краснодара» произошла стычка.

Встреча проходила в Казани и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

После финального свистка, перед тем как уйти в подтрибунное помещение, игроки обеих начали толкаться и эмоционально выяснять отношения на поле, однако их достаточно быстро удалось разнять.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на один балл. У «Рубина» 19 очков и седьмая строчка.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Турнирная таблица РПЛ после первого круга: «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 1 : 2
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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