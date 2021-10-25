Чемпионат России: турнирная таблица после 12-го тура

В понедельник, 25 октября, завершился 12-й тур Тинькофф чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит», от которого на 3 очка отстают «Динамо» и ЦСКА, на 5 — «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи».

РПЛ: результаты матчей 12-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 12 8 2 2 30-15 26 2 Динамо 12 7 2 3 20-12 23 3 ЦСКА 12 7 2 3 17-9 23 4 Локомотив 12 5 6 1 17-11 21 5 Краснодар 12 6 3 3 22-11 21 6 Сочи 12 7 0 5 18-14 21 7 Спартак 12 5 2 5 14-17 17 8 Крылья Советов 12 5 1 6 15-16 16 9 Рубин 12 4 4 4 16-14 16 10 Ахмат 12 5 0 7 12-18 15 11 Нижний Новгород 12 4 2 6 13-19 14 12 Ростов 12 3 3 6 19-23 12 13 Арсенал Т 12 3 3 6 14-24 12 14 Химки 12 2 5 5 11-19 11 15 Уфа 12 2 4 6 13-19 10 16 Урал 12 2 3 7 5-15 9

В 13-м туре встречаются:

29 октября, пятница: «Зенит» — «Динамо»;

30 октября, суббота: «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов», «Краснодар — «Крылья Советов», «Нижний Новгород» — Локомотив»;

31 октября, воскресенье: «Уфа» — «Ахмат», «Арсенал» — «Сочи», «Химки» — «Урал».