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Чемпионат России: турнирная таблица после 12-го тура

21:03
«Зенит» — лидер чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» — лидер чемпионата России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 25 октября, завершился 12-й тур Тинькофф чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит», от которого на 3 очка отстают «Динамо» и ЦСКА, на 5 — «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи».

РПЛ: результаты матчей 12-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

12

8

2

2

30-15

26

2

Динамо

12

7

2

3

20-12

23

3

ЦСКА

12

7

2

3

17-9

23

4

Локомотив

12

5

6

1

17-11

21

5

Краснодар

12

6

3

3

22-11

21

6

Сочи

12

7

0

5

18-14

21

7

Спартак

12

5

2

5

14-17

17

8

Крылья Советов

12

5

1

6

15-16

16

9

Рубин

12

4

4

4

16-14

16

10

Ахмат

12

5

0

7

12-18

15

11

Нижний Новгород

12

4

2

6

13-19

14

12

Ростов

12

3

3

6

19-23

12

13

Арсенал Т

12

3

3

6

14-24

12

14

Химки

12

2

5

5

11-19

11

15

Уфа

12

2

4

6

13-19

10

16

Урал

12

2

3

7

5-15

9

В 13-м туре встречаются:
29 октября, пятница: «Зенит» — «Динамо»;
30 октября, суббота: «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов», «Краснодар — «Крылья Советов», «Нижний Новгород» — Локомотив»;
31 октября, воскресенье: «Уфа» — «Ахмат», «Арсенал» — «Сочи», «Химки» — «Урал».

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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