Чемпионат России: турнирная таблица после 12-го тура
21:03
В понедельник, 25 октября, завершился 12-й тур Тинькофф чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит», от которого на 3 очка отстают «Динамо» и ЦСКА, на 5 — «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи».
РПЛ: результаты матчей 12-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
12
|
8
|
2
|
2
|
30-15
|
26
|
2
|
12
|
7
|
2
|
3
|
20-12
|
23
|
3
|
12
|
7
|
2
|
3
|
17-9
|
23
|
4
|
12
|
5
|
6
|
1
|
17-11
|
21
|
5
|
12
|
6
|
3
|
3
|
22-11
|
21
|
6
|
12
|
7
|
0
|
5
|
18-14
|
21
|
7
|
12
|
5
|
2
|
5
|
14-17
|
17
|
8
|
12
|
5
|
1
|
6
|
15-16
|
16
|
9
|
12
|
4
|
4
|
4
|
16-14
|
16
|
10
|
12
|
5
|
0
|
7
|
12-18
|
15
|
11
|
12
|
4
|
2
|
6
|
13-19
|
14
|
12
|
12
|
3
|
3
|
6
|
19-23
|
12
|
13
|
12
|
3
|
3
|
6
|
14-24
|
12
|
14
|
12
|
2
|
5
|
5
|
11-19
|
11
|
15
|
12
|
2
|
4
|
6
|
13-19
|
10
|
16
|
12
|
2
|
3
|
7
|
5-15
|
9
В 13-м туре встречаются:
29 октября, пятница: «Зенит» — «Динамо»;
30 октября, суббота: «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов», «Краснодар — «Крылья Советов», «Нижний Новгород» — Локомотив»;
31 октября, воскресенье: «Уфа» — «Ахмат», «Арсенал» — «Сочи», «Химки» — «Урал».
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