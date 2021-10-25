Задержанные в Петербурге болельщики «Спартака» освобождены

Пятерых задержанных болельщиков «Спартака» в Петербурге освободили, сообщает Telegram-канал « Выездные заметки ».

По данным источника, один фанат был оштрафован на 12 000 рублей и получил бан на год, двое получили штраф на 10 000 рублей и были забанены на два года, двое должны заплатить 500 рублей без суда.

Еще один фанат оштрафован на 1000 рублей за пиротехнику. Лишь один был отпущен 24 октября со штрафом 500 рублей.

Сообщалось, что сотрудники полиции избили задержанных, используя дубинки и электрошокеры.

Представители РПЛ проведут тщательное расследование инцидента и окажут юридическую поддержку пострадавшим болельщикам.