Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Задержанные в Петербурге болельщики «Спартака» освобождены

Пятерых задержанных болельщиков «Спартака» в Петербурге освободили
21:02
Теги:

Пятерых задержанных болельщиков «Спартака» в Петербурге освободили, сообщает Telegram-канал «Выездные заметки».

По данным источника, один фанат был оштрафован на 12 000 рублей и получил бан на год, двое получили штраф на 10 000 рублей и были забанены на два года, двое должны заплатить 500 рублей без суда.

Еще один фанат оштрафован на 1000 рублей за пиротехнику. Лишь один был отпущен 24 октября со штрафом 500 рублей.

Сообщалось, что сотрудники полиции избили задержанных, используя дубинки и электрошокеры.

Представители РПЛ проведут тщательное расследование инцидента и окажут юридическую поддержку пострадавшим болельщикам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Молоко: польза и вред. Что будет, если пить каждый день?
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
5
1