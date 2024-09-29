Турнирная таблица РПЛ: у «Краснодара» и «Локомотива» по 24 очка
В воскресенье, 29 сентября 2024, матчем двух «Динамо» завершился 10-й тур чемпионата России. Московская команда одержала победу в Махачкале со счетом 1:0.
«Краснодар» в матче лидеров РПЛ обыграл «Зенит» (2:0) и поднялся на первое место. «Быки» благодаря победе в очной встрече опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка), который выиграл у «Спартака» (3:1). «Зенит» (23 очка) занимает третье место.
Все результаты матчей 10-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
10
|
7
|
3
|
0
|
18-5
|
24
|
2
|
Локомотив
|
10
|
8
|
0
|
2
|
25-14
|
24
|
3
|
Зенит
|
10
|
7
|
2
|
1
|
22-4
|
23
|
4
|
Динамо
|
10
|
6
|
2
|
2
|
18-10
|
20
|
5
|
ЦСКА
|
10
|
5
|
2
|
3
|
19-6
|
17
|
6
|
Спартак
|
10
|
4
|
4
|
2
|
14-9
|
16
|
7
|
Рубин
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12-15
|
12
|
8
|
Ростов
|
10
|
3
|
3
|
4
|
13-17
|
12
|
9
|
Акрон
|
10
|
3
|
2
|
5
|
14-18
|
11
|
10
|
Крылья Советов
|
10
|
3
|
2
|
5
|
9-14
|
11
|
11
|
Пари Нижний Новгород
|
10
|
3
|
1
|
6
|
9-19
|
10
|
12
|
Динамо Махачкала
|
10
|
2
|
4
|
4
|
4-8
|
10
|
13
|
Химки
|
10
|
1
|
5
|
4
|
9-16
|
8
|
14
|
Оренбург
|
10
|
1
|
4
|
5
|
12-19
|
7
|
15
|
Факел
|
10
|
1
|
3
|
6
|
4-17
|
6
|
16
|
Ахмат
|
10
|
0
|
6
|
4
|
7-18
|
6
В матчах 11-го тура РПЛ встречаются: 5 октября «Акрон» — «Пари НН» (14.00), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Спартак» — «Ростов» (19.00), «Рубин» — «Ахмат» (19.00);
6 октября «Факел» — «Динамо» Мх (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Краснодар» — «Химки» (19.00), «Динамо» — ЦСКА (19.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1