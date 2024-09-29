Baza: болельщики «Зенита» могли находиться в сгоревшем после ДТП автобусе

В сгоревшем после ДТП на территории Краснодарского края автобусе могли находиться болельщики «Зенита». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

29 сентября рейсовый автобус загорелся после столкновения с грузовиком в станице Старокорсунская. Автобус ехал из Ставропольского края в Краснодар. Точное количество пассажиров не сообщается.

В автобусе, предварительно, находились болельщики «Зенита», возвращавшиеся с выезда в Краснодар на матч 10-го тура РПЛ с одноименным клубом. На данный момент известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это водитель рейсового автобуса.