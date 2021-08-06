РПЛ, третий тур: расписание и результаты всех матчей
6 августа, пятница
Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 («Матч Премьер» — 16.55)
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Турбин (Дмитров).
7 августа, суббота
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 17.00 («Матч ТВ» — 16.55)
Судья: Амелин (Тула). ВАР: Матюнин (Москва).
Тула. Стадион «Арсенал». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)
Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Жабченко (Краснодар).
Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)
Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Любимов (Санкт-Петербург).
8 августа, воскресенье
Химки. Стадион «Арена Химки». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)
Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).
Москва. Стадион «ВТБ Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Мешков (Дмитров).
Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)
Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Панин (Дмитров).
9 августа, понедельник
Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 («Матч Премьер» — 18.55)
Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).
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