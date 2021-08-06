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РПЛ, третий тур: расписание и результаты всех матчей

08:00
«Динамо» сыграет против ЦСКА в 3-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» сыграет против ЦСКА в 3-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Третий тур Тинькофф чемпионата России.

6 августа, пятница

«Уфа» — «Локомотив»

Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 («Матч Премьер» — 16.55)

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург). ВАР: Турбин (Дмитров).

Уфа — Локомотив

7 августа, суббота

«Зенит» — «Краснодар»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 17.00 («Матч ТВ» — 16.55)

Судья: Амелин (Тула). ВАР: Матюнин (Москва).

Зенит — Краснодар

«Арсенал» — «Крылья Советов«

Тула. Стадион «Арсенал». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)

Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Жабченко (Краснодар).

Арсенал Т — Крылья Советов

«Спартак» — «Нижний Новгород«

Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)

Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Любимов (Санкт-Петербург).

Спартак — Нижний Новгород

8 августа, воскресенье

«Химки» — «Ростов»

Химки. Стадион «Арена Химки». 17.30 («Матч Премьер» — 17.25)

Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).

Химки — Ростов

«Динамо» — ЦСКА

Москва. Стадион «ВТБ Арена». 20.00 («Матч ТВ» — 19.55)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Мешков (Дмитров).

Динамо — ЦСКА

«Рубин» — «Ахмат»

Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 («Матч Премьер» — 19.55)

Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Панин (Дмитров).

Рубин — Ахмат

9 августа, понедельник

«Сочи» — «Урал»

Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 («Матч Премьер» — 18.55)

Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).

Сочи — Урал

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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