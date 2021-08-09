«Челси» проявляет интерес к Захаряну
21:25
По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов «Челси».
В английском клубе внимательно следят за развитием карьеры 18-летнего российского футболиста. Ранее «СЭ» сообщал о заинтересованности к Захаряну со стороны «Лейпцига».
Захарян дебютировал за «Динамо» в ноябре 2020 года. В прошлом сезоне он провел 13 матчей за бело-голубых, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Контракт хавбека с «Динамо» истекает в конце июня 2024-го. Стоимость Захаряна по версии портала Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
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