«Сочи» — «Урал»: все голы матча РПЛ
20:55
«Сочи» на своем поле победил «Урал» со счетом 2:0 в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.
8-я минута: гол Попова
71-я минута: гол Нобоа
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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