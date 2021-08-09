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«Сочи» — «Урал»: все голы матча РПЛ

20:55
9 августа. «Сочи» — «Урал» — 2:0. Фото ФК «Сочи».
9 августа. «Сочи» — «Урал» — 2:0. Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» на своем поле победил «Урал» со счетом 2:0 в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ.

8-я минута: гол Попова

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

71-я минута: гол Нобоа

Сочи — Урал

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Иван Шитик все материалы автора

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