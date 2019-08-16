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Премьер-лига, 6-й тур: расписание и результаты матчей

16 августа 2019, 20:00
Армеец Ильзат Ахметов (слева) и спартаковец Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Армеец Ильзат Ахметов (слева) и спартаковец Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Новый игровой уик-энд чемпионата России.

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (0:0)
Голы: Калугин, 46 — в свои ворота (1:0). Полоз, 68 — с пенальти (1:1).
«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, Сиваков, Аюпов, Терехов, Мишкич, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Деспотович.
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Юрганов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Полоз, Мостовой (Бурмистров, 77).
Предупреждения: Новосельцев, 19. Аюпов, 22. Мишкич, 42. Цаллагов, 63. Деспотович, 84. Нобоа, 90+2.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Березнов (Москва), Гаврилин (Владимир).
16 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Оренбург — Сочи

«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара)
17 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Урал — Крылья Советов

«Тамбов» — «Краснодар»
17 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 16.30 (Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Тамбов — Краснодар

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный)
17 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч
Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Зенит — Ахмат

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула)
18 августа. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Рубин — Арсенал Т

«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Уфа — Ростов

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
18 августа. Москва. Стадион «Динамо». 19.00 (Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Динамо — Локомотив

«Спартак» (Москва) — ЦСКА
19 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 20.00 (Матч Премьер).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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